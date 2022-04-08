Москва, , 14:00 — REGNUM Обнародованы итоги второго сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», проводимого в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ. Участники успешно представили свои проекты экспертному совету, и по итогам защиты были выбраны победители в номинациях конкурса.

Проект «Безопасный велосипед» АНО «Национальные приоритеты»

Обладателем гран-при в один миллион рублей стал фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области.

«В этом году на конкурс «Ты в игре» поступило более 4 тысяч заявок из всех регионов России. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В лонг-лист вошло более 200 участников. Для них конкурс стал не просто соревнованием, а настоящим клубом единомышленников и площадкой для получения новых знаний. Уверен, они обязательно используют приобретенный опыт для успешной реализации проектов и внесут значительный вклад в достижение нашей общей цели — привлечь к 2030 году не менее 70% россиян к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни», — отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Во втором сезоне конкурса «Ты в игре» приняли участие 4027 инициатив из всех 85 регионов России. Из них независимые эксперты отобрали 250 проектов в лонг-лист конкурса, а после были определены 26 участников шорт-листа.

Рабочий момент конкурса АНО «Национальные приоритеты»

6−7 апреля авторы проектов успешно защитили свои инициативы перед экспертным советом. По итогам выступлений были определены победители в основных номинациях конкурса. Они получат гранты в размере 300 тысяч рублей на развитие своих проектов, а обладатель гран-при — 1 миллион рублей.

Победителями стали:

Обладатель гран-при — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области;

Номинация «Масштаб» — спортивный фестиваль «Малидак» из Республики Башкортостан;

Номинация «Точка старта» — фестиваль «Лесной Relax» из Нижегородской области;

Номинация «Безграничные Возможности» — адаптивное скалолазание для детей и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот» из Нижегородской области;

Номинация «Дети в спорте» — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области;

Номинация «Трансформация в спорте» — проект Limetime из Москвы.

«Подошел к концу второй сезон конкурса «Ты в игре». Увеличилось не только количество регионов, но и разнообразие видов спорта в представленных проектах. Больше всего заявок пришлось на футбол, адаптивный спорт и цифровые решения. Проекты по-настоящему интересные, полезные и актуальные: цифровые решения делают занятия спортом интереснее и проще, а адаптивные проекты открывают дорогу к активному образу жизни для всех — в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Именно благодаря подобным инициативам в сфере любительского спорта спортивный образ жизни становится нормой для жителей нашей страны», — отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Номинации второго сезона конкурса «Ты в игре» позволили участвовать с самыми разными проектами. Всего предусмотрено пять основных номинаций: «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте» и «Безграничные возможности».

Также участникам доступны две партнерские номинации: «Медиа», организованная совместно с интернет-порталом «Чемпионат», и «#НашСпортЗдесь», созданная совместно с мультиплатформенным оператором Триколор.

«Второй сезон конкурса стал во всех отношениях уникальным благодаря невероятному разнообразию видов спорта: среди 4 тысяч заявок было представлено 277 спортивных направлений. Очень высокую активность в конкурсе проявили авторы небольших проектов местного и регионального уровня, а также участники, развивающие детский спорт.

Самой популярной номинацией стала «Точка старта» — заявки на участие в ней подали более 1,6 тысячи человек, на втором месте «Дети в спорте», где было представлено около тысячи проектов. В рамках уникального образовательного акселератора конкурсанты смогли вывести свои инициативы на качественно новый уровень и в итоге блестяще защитили проекты перед экспертным советом конкурса.

Мы надеемся, что конкурс «Ты в игре» придал мощный импульс к развитию для всех участников и они продолжат способствовать популяризации спорта в нашей стране», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

О победителе конкурса и обладателе гран-при в один миллион рублей известно, что фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» — это уникальный детский футбольный праздник, зародившийся 20 лет назад.

МЕТРОШКА АНО «Национальные приоритеты»

Фестиваль проходит в малых и средних городах, а также в селах страны. Только в 2021 году в нем приняли участие более 6000 детей из 82 населенных пунктов и 12 регионов страны. Главное отличие фестиваля от других турниров — его регулярность и доступность: участие бесплатное, а мальчишки со двора играют наравне с воспитанниками спортшкол.

Соревнования проводятся в три этапа: городские турниры, зональные квалификации и суперкубок. Каждая команда получает в подарок игровую форму, а победители — профессиональную футбольную экипировку и поездку в Санкт-Петербург, где во время серии тренировок в «Академии Газпром» их могут заметить тренеры «Зенита».

У проекта далеко идущие планы, продуманные вплоть до 2025 года. В том числе — по внедрению инновационных технологий.

«Для нас победа значит очень многое. Благодаря гранту мы сможем реализовать все наши планы, поддержать еще больше детей в их стремлении заниматься футболом, развиваться, становиться сильнее и вести активный и яркий образ жизни», — рассказывает автор проекта Дмитрий Борщёв.

В номинации «Точка старта» принимали участие проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников. Победителем стал фестиваль «Лесной Relax» из Нижегородской области.

Проект посвящен спортивному ориентированию и сочетает в себе физическую и интеллектуальную деятельность. Принять участие и попробовать себя могут как дети, так и взрослые — возраст участников от 7 до 80 лет. Организаторы фестиваля также реализуют ряд социальных проектов, в том числе — работают с воспитанниками детских домов. В 2021 году в соревнованиях «Лесной Relax» приняло участие более 100 человек разных возрастов из различных регионов Нижегородской области.

Лесной Relax 2 АНО «Национальные приоритеты»

«Для нас конкурс стал той самой точкой старта, давшей импульс к развитию. Мы обязательно продолжим развивать свой проект, реализуем все полученные знания и будем дальше приобщать людей к активному семейному времяпрепровождению», — рассказывает автор проекта Ольга Касаткина.

Номинация «Масштаб» включает проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников. Победителем стал спортивный фестиваль «Малидак» из Республики Башкортостан, который помогает вовлекать в спорт целые семьи.

Малидак АНО «Национальные приоритеты»

В августе 2022 года в рамках проекта планируется проведение фестиваля на 3000 участников из России и других стран. Организаторы подготовили 10 захватывающих беговых трасс для спортсменов от начального до профессионального уровня.

Кроме того, на фестивале пройдут межрегиональные соревнования по скандинавской ходьбе, а юных участников (2−14 лет) ждет детский забег с призами на финише.

Организаторы также подготовили соревнования «Кумысная миля», которые объединили в себе спорт и любовь к национальному башкирскому напитку. Отдельным событием станет семейный фестиваль в стартовом городке: гостей ждут веселые игры, конкурсы и мастер-классы, концертная программа, а также лекторий от ведущих спортсменов.

«Мы благодарны за поддержку, а также за полученные на конкурсе бесценные знания и опыт. Победа в номинации, дружеское общение, которое сложилось среди участников, станет отличным мотиватором, чтобы идти дальше, становиться лучше и вовлекать в спорт еще больше россиян», — отмечает автор проекта Дарья Струговец.

В номинации «Дети в спорте» представлены проекты по спортивной подготовке, созданию инфраструктуры, образовательному процессу и организации специальных спортивных мероприятий для детей до 14 лет. Победителем в номинации стал уже известный фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА». Кроме того, проект был выделен партнером номинации — брендом Nike. Они поддержат инициативу и вручат сертификат на проведение совместного мероприятия от Nike и ФК «Спартак».

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» АНО «Национальные приоритеты»

Номинация «Трансформация в спорте» создана для проектов, которые развивают программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни.

Номинацию поддерживает ведущий спортивный онлайн-ритейлер с широким офлайновым покрытием «Спортмастер». Победителем в номинации стал проект Limetime из Москвы. Задача проекта — стать лучшим в мире помощником организатора легкоатлетических стартов и спортивных соревнований. Проект помогает закрывать ключевые задачи и потребности до, во время и даже после мероприятий.

LimeTime 4 АНО «Национальные приоритеты»

Например, он помогает автоматически считать результаты участников, транслировать их в интернет, предоставлять сайт с возможностью онлайн-регистрации и приема платежей и взносов за участие. Упростить проведение мероприятий помогает программное обеспечение, рассчитанное на судей, волонтеров, участников и болельщиков.

«Реалии современного спорта таковы, что добиться успеха можно только используя цифровые технологии. Наша миссия — обеспечить организатора передовыми технологиями, чтобы старты были самыми лучшими и запоминающимися. Спасибо организаторам, участникам и партнерам конкурса за опыт, дружескую атмосферу и огромный вклад в развитие спорта. Победа в номинации плечом к плечу с такими сильными участниками — большая честь!» — отмечает автор проекта Александр Селищев.

Партнер конкурса «Спортмастер» предложит информационное партнерство и обсудит возможные перспективы сотрудничества с проектами в номинации «Трансформация в спорте»: Limetime, GOGYM и KADR.

В номинации «Безграничные возможности» представлены проекты, формирующие активный образ жизни, создающие доступную среду и развивающие инклюзивное просвещение в области спорта. Победителем стала инициатива, посвященная адаптивному скалолазанию для детей и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот» из Нижегородской области.

Проект является уникальной практико-применительной технологией и отличается глубоко проработанной программой для реабилитации людей с различными заболеваниями. Высокая результативность инициативы показывает, что адаптивное скалолазание может стать новым прорывным способом для реабилитации людей с ОВЗ.

Адаптивное скалолазание АНО «Национальные приоритеты»

Проект уже давно стал больше, чем просто программой: созданы региональный центр реабилитации детей с ОВЗ, а также учебный центр тренеров и реабилитологов из Нижнего Новгорода и других регионов. За последние три года постоянными посетителями центра стали 200 трудных подростков, а также более 550 детей, молодых людей и взрослых с ОВЗ.

«В мире нет недосягаемых высот, поэтому мы уверены: спорт должен быть доступен для всех и каждого. И очень приятно, что наше стремление нашло поддержку в конкурсе. Победа в номинации для нас символична: она дает мотивацию, импульс, который позволит двигаться дальше. Спасибо за это конкурсу, экспертному совету и всем участникам», — отмечает автор проекта Максим Кавинов.

Помимо пяти основных номинаций, предусмотрены две дополнительные партнерские номинации. Так, издание Championat.com учредило номинацию «Медиа». В ней принимают участие авторы, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей). Победителем в специальной номинации стало медиа о российском баскетболе «Перехват».

Проект появился в 2017 году и стал единственным баскетбольным медиа, в котором не было новостей про НБА и освещался только российский баскетбол. По данным TGStat, только в Telegram посты сообщества в день видят в среднем около 14,3 тысячи человек. Контент медиа разнообразен: это и инсайды, и большие интервью с игроками, тренерами и функционерами, а также разборы, новости-молнии, репортажи.

Благодаря знакомству автора со звездами баскетбола — тренерами и игроками — издание может делиться максимально актуальным и точным контентом. «Перехват» формирует русское баскетбольное сообщество: в чатах и комментариях к постам общаются сотни болельщиков, которые поддерживают друг друга и обсуждают баскетбольные новости.

«Все эти годы мы развивали медиа, которое не только будет посвящено российскому баскетболу, но и сформирует вокруг себя уникальное спортивное комьюнити — дружное, вовлеченное в этот вид спорта. Мы многого успели достичь за эти годы, и для нас победа в номинации конкурса от Championat.com очень важна. Она показывает, что мы на верном пути и нам еще есть куда идти», — делится автор проекта Артем Комаров.

Участники конкурса АНО «Национальные приоритеты»

Еще одна номинация учреждена мультиплатформенным оператором «Триколор» — «#НашСпортЗдесь». За победу в ней могли побороться все участники конкурса «Ты в игре». Победителями номинации стали сразу два проекта. Первый — русская командная игра с мячом «Всем кила!». Цель игры: занести мяч в руках в специальную зону игрового поля — «город». Игра содержит в себе черты русской традиционной культуры, проста в освоении и не требует особого оборудования или экипировки.

«Мы с командой развиваем забытую русскую игру с мячом, описание которой впервые появилось еще в 1862 году, и преобразовываем ее в современный спорт. Мы верим, что у проекта есть большое будущее. Оказанная на конкурсе поддержка и победа в номинации «#НашСпортЗдесь» очень важны для нас», — отмечает автор проекта Дмитрий Черняк.

Вторым победителем в номинации «#НашСпортЗдесь» стал спортивный фестиваль «Малидак». Прошедшие в шорт-лист «Ты в игре» проекты участвовали в дополнительной номинации «Народное голосование». Лучший проект выбирался на официальном сайте конкурса путем голосования пользователей.

Победителем стал проект «Пестрый пояс» из Москвы, который набрал 5798 голосов. Команда проекта разработала особую тренировочную систему, которая позволила спортсменам-тхэквондистам с интеллектуальными нарушениями получать цветные пояса — синие и зеленые.

Победитель получит специальные призы от партнеров конкурса — информационную поддержку от портала «СпортКП» и бесплатное обучение в Российском Международном Олимпийском Университете (РМОУ). Кроме того, дополнительный сертификат на обучение в РМОУ получит проект «Дети на велосипеде» из Белгородской области, высоко оцененный экспертным советом.

Проект «Безопасный велосипед» АНО «Национальные приоритеты»

Проекты отбирались членами экспертного совета. В него вошли известные российские спортсмены, руководители спортивной индустрии и общественные деятели: заместитель председателя правительства Калининградской области, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Наталья Ищенко; олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО Светлана Журова; известный футболист, экс-капитан сборной России по футболу, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Алексей Смертин; управляющий партнер Newman Sport, со-основатель HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин; двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону, президент Общероссийской общественной организации «Содружество детско-юношеского биатлона России» Анна Богалий; вице-президент Федерации триатлона России Виктория Шубина; сооснователь школы I Love Running Максим Журило и другие.

АНО «Национальные приоритеты» приняло решение поддержать специальным призом проект «Паркран» из Москвы, который в настоящее время трансформируется в российский бренд.

«Паркран» представлен в 100 городах России. АНО «Национальные приоритеты» и «Триколор» будут оказывать медийную поддержку проекту в течение следующего года на собственных информационных ресурсах. Президент Федерации адаптивного хоккея, победительница первого сезона конкурса «Ты в игре» с проектом «Детская следж-хоккейная лига» и член экспертного совета второго сезона конкурса Анастасия Барадачева решила оказать со своей стороны поддержку проекту «Игровая карусель», который реализуется в селе Сямжа Вологодской области.

Эксперт выделит проекту спортивный инвентарь для занятий адаптивным хоккеем. Инициатива направлена на социализацию детей с ОВЗ путем вовлечения в совместные занятия разными видами спорта с подростками без нарушений здоровья.

Спортивные игры способствуют изменению мотивов поведения, раскрытию новых источников развития познавательных сил, повышению самооценки, развитию воображения, установлению дружеских отношений в детском коллективе. Как отметила Анастасия, модель проекта «Игровая карусель» может легко использоваться в любом населенном пункте.

Номинации второго сезона конкурса поддерживают партнеры конкурса: «Трансформацию в спорте» поддерживает ведущий спортивный онлайн-ритейлер с широким офлайновым покрытием «Спортмастер», а «Дети в спорте» — бренд Nike. Партнером конкурса «Ты в игре» выступает Триколор.

На собственных телевизионных и цифровых каналах проекта «Наш спорт» и в онлайн-проекте оператора «Большой эфир» зрители могли узнать об участниках «Ты в игре». Также Триколор учредил специальную номинацию «#НашСпортЗдесь», за победу в которой боролись все участники конкурса вне зависимости от основной номинации, куда они подали заявки. Ход конкурса освещают ведущие спортивные СМИ.

Российский спортивный интернет-портал «Чемпионат», лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывает о проектах участников конкурса, а также выступает партнером номинации «Медиа».

Информационную поддержку конкурсу и его участникам оказывают журнал «Большой спорт» и портал «СпортКП». Партнером конкурса выступает Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ), который провел образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.

Рабочий момент конкурса АНО «Национальные приоритеты»

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа граждан России, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.

Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья. Подробности о том, как спорт оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние и как поддерживать себя в спортивной форме, можно узнать на портале объясняем.рф.