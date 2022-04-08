Бразилиа, 8 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Бразилия подтвердила 7 апреля свой отказ от голосования о приостановлении членства России в Совете ООН по правам человека, поскольку данная инициатива поляризует и политизирует дебаты в межправительственном органе. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Бразилия считает, что Совет должен выполнять миссию по борьбе с нарушением прав человека беспристрастно, а подобные инициативы «настраивают стороны друг против другу и мешают диалогу во имя мира».

Кроме того, министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса раскритиковал экономические санкции, введённые западом против России. По его мнению, эти действия могут подорвать ключевые экономические соглашения.

Бразилия уже пострадала из-за проблем с импортом удобрений из России, покрывающим более 30% потребностей латиноамериканской страны. Он настаивал на том, что «санкции учитывают интересы небольшой группы стран, в то же время нанося ущерб подавляющему большинству».