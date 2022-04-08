Якутск, 8 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Прогрессивное растениеводство посредством метода гидропоники (технология выращивания растений без использования почвы) развивает в Якутии предприниматель Наталия Мир. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гидропоника

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Ранее компания запустила производство оборудования для выращивания зелени, все элементы которого — отечественные, исключая некоторые электронные комплектующие из Китая.

Также фермер указала, что санкции повлияли на стоимость семенного материала и потому она может освоить сбор семян из растений для импортозамещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уфимские предприниматели из компании «Kami camper» начали собирать недорогие кемперы-прицепы (небольшие дома на колёсах).