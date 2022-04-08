Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Начальную стоимость в ходе торгов по продаже здания бывшего дома культуры (ДК) фабрики «Большевичка» в Санкт-Петербурге снизили на 30%, проинформировали 8 апреля в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Auction-house.ru Зал бывшего ДК «Большевичка» в Петербурге

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на продажу выставлено трехэтажное нежилое здание площадью 1,9 тыс. кв. м, с земельным участком 763 кв. м возле станции метро «Обводный канал» на улице Тюшина, 9/7. В советское время здесь располагался дом культуры фабрики «Большевичка». В настоящее время здание является выявленным объектом культурного наследия «Дом И.В. Кожевникова (Товарищества мануфактур В.И. Кожевникова)».

Начальная цена лота была определена в 84,49 млн рублей, однако спустя 1,5 месяца цена была снижена на 30%, до 25,35 млн рублей.

«Заявки на участие в торгах принимаются до 23 мая. Торги состоятся на электронной торговой площадке ЭТП РАД-Lot-online», — отметили в РАД.

Добавим, что торги ведутся по поручению Комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга (КИО) в рамках приватизации. Наиболее вероятный вариант использования — под размещение гостиницы, хостела или апарт-комплекса.