Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 12:20 — REGNUM В Кабардино-Балкарии после двухдневного простоя из-за непогоды вновь открылся курорт «Эльбрус». Открыты все канатные дороги и трассы. Сообщили 8 апреля в администрации курорта.

Горнолыжный курорт «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Все канатные дороги работают в штатном режиме. Открыты все горнолыжные трассы «Гарабаши-Мир», «Мир — Кругозор», «Кругозор-Азау», — говорится в сообщении.

В администрации также сообщили, что планируют рассмотреть вопрос о компенсации ски-пассов, неиспользованных из-за закрытия курорта 6 и 7 апреля.

«В связи с тем, что курорт был вынужденно закрыт несколько дней подряд из-за лавинной опасности, было принято оперативное решение рассмотреть возможность частичного возврата средств по активированным многодневным ски-пассам», — рассказали в пресс-службе горнолыжного курорта.

Туристам предложено использовать многодневные ски-пассы в любой оставшийся день текущего сезона либо вернуть деньги, обратившись с заявлением на возврат в администрацию.

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