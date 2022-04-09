Лос-Анджелес, США, , 01:33 — REGNUM Спортивный сериал «Время победы: Взлёт династии Лейкерс» будет продлён на второй сезон. Об этом вечером 7 апреля сообщило издание The Hollywood Reporter.

Кадр из сериала «Время победы: Взлёт династии Лейкерс» Скриншот YouTube

По словам руководителей стриминга HBO, проект получил «феноменальную продюсерскую команду и невероятный актёрский состав», поэтому было принято решение о создании второго сезона. Примечательно, что информация о продлении сериала о баскетбольной команде «Лос-Анджелес Лейкерс» появилась ещё до окончания первого сезона.

Напомним, что «Время победы: Взлёт династии Лейкерс» рассказывает историю развития баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». Режиссёрами сериала стали Салли Ричардсон-Уитфилд («Пропавшие миллионы»), Адам МакКей («Игра на понижение») и Пэймэн Бенц («Робби»).

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