Париж, , 12:18 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен хочет запретить ношение чадры в общественных местах и считает, что многие из тех, кто ее носит, являются «жертвами», передает BFM TV.

Марин Ле Пен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Марин Ле Пен намерена ограничить ношение исламской чадры дома или в мечети. Политик также подтвердила намерение запретить ношение чадры в публичных местах.

«Многие из них жертвы. На них очень сильно давят», — заявила Марин Ле Пен, говоря о женщинах, которые исповедуют ислам.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, если в 2017 году кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение"Марин Ле Пенхотела выйти из ЕС и отказаться от евро, то в 2022 году эти предложения больше не стоят на повестке дня.

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