Нижневартовск, Югра, , 12:18 — REGNUM В Югре организована проверка по факту взрыва при проведении ремонтных работ на канализационной насосной станции Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Газовый баллон ГУ МЧС по Алтайскому краю

По предварительным данным, 8 апреля 2022 года при проведении ремонтных работ на городской канализационной насосной станции, расположенной на Западном промышленном узле в результате взрыва газового баллона пострадали пять работников. Все они находятся в реанимации.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснят причины происшествия, соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил на производстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв газового баллона произошёл в 11:22 по местному времени (09:22 мск). Горения газа не наблюдалось, здание станции частично разрушено.

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