Оренбург, , 12:15 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 7 апреля, госпитализированы 42 пациента с коронавирусной инфекцией. Это на пять случаев больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В настоящее время в стационарах лечение получают 286 человек. Состояние 82 оренбуржцев оценивается как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены восемь человек, еще 185 – получают кислородную поддержку.

За сутки из клиник выписали 629 выздоровевших пациентов. Зафиксировано три летальных исхода по причине коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в регионе выявили 212 494 заражения коронавирусом, в том числе 188 – за 7 апреля. Заболеваемость снижается.