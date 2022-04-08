Таллин, 8 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

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Эстония не станет вслед за Литвой высылать чрезвычайного и полномочного посла России из своей страны, так как за этим последуют зеркальные меры российской стороны, что только навредит работе посольства в Москве.

Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в интервью местному порталу Delfi.

«Нужно иметь ввиду, что подобные шаги постоянно проходят параллельно: если мы делаем шаг, то Россия делает шаг в ответ. Наше посольство в России значительно меньше, и мы хотим, чтобы наш посол смог продолжить работу», — заявила Каллас.

Она добавила, что это необходимо еще и для того, чтобы Эстония могла получать информацию непосредственно из России от своих дипломатов, так как информационные каналы двух стран перекрыты. Необходимо также помогать проживающим в России эстонским гражданам, напомнила Каллас.

«Несомненно, мы должны думать о своих интересах и о своих людях, кто сейчас в России. Сейчас в наших интересах, чтобы наш посол смог продолжить работу в России», — повторила эстонский премьер.

Накануне Эстония объявила о высылке 17 российских дипломатов и закрытии консульств РФ в Нарве и Тарту. МИД России уже пообещала принять зеркальные меры.

У Эстонии действуют Генеральное консульство в Санкт-Петербурге и канцелярия консульства в Пскове.