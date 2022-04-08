Уфа, , 12:14 — REGNUM Уфимские предприниматели из компании «Kami camper» начали собирать недорогие кемперы-прицепы (небольшие дома на колёсах). Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как отмечают авторы проекта, создаваемые ими дома на колесах лёгкие и теплые, а также в них есть все необходимое для жизни.

Кроме того, на эти дома на колёсах можно будет устанавливать солнечные панели, которые дадут электричество для работы бытовой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что небольшую семейную мастерскую по производству сыродавленных масел открыли в Оренбурге супруги Алексей и Ирина Юдины.