Архангельск, 8 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Будущее ЛДПР после смерти Владимира Жириновского туманно, партии нечего предложить гражданам России. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

«Владимир Вольфович, на мой взгляд, был плоть от плоти эпохи его породившей — тех 90-х, о которых рефлексируют либералы всех мастей и возрастов. ЛДПР, по сути, всегда была партией одной личности. И теперь, когда этой личности не стало, будущее либерально-демократической партии туманно, — заявил депутат — Объективно, ЛДПР давно перестала демонстрировать какие-либо выдающиеся политические результаты и, если можно рассматривать партию, как живой организм, старела вместе со своим лидером. И сейчас, когда его не стало, партии, на мой взгляд, больше нечего предложить россиянам».

По мнению Таскаева, за все время существования партии в ее рядах не выросло никого, кто смог бы уверенно и органично сменить на посту Жириновского.

«А значит, прогрессирующий отток кадров из этой партии продолжится и, вполне возможно, что, как сама ЛДПР взросла на руинах КПСС (как и многие другие партии того периода), так и на руинах ЛДПР взойдут другие политические образования», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни.