Ставрополь, , 12:12 — REGNUM В Ставропольском крае завершается отопительный сезон. Отключение отопления в ближайшее время запланировано в двух районах, в одном — батареи перестали греть еще с 6 апреля. Решение о прекращении подачи тепла в многоквартирные дома принимают органы местного самоуправления с учетом погодных условий, сообщили в краевом министерстве ЖКХ.

Батарея

Так, с 6 апреля отопление отключили в многоквартирных домах Арзгирского округа. С 8 апреля прекратится теплоснабжение в Минераловодском городском округе, а с 11 апреля — в Георгиевском округе.

При этом отопление на социальных объектах будет действовать. Для каждого отдельного соцучреждения принимается решение в соответствии с заявлением руководителя.

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие трое суток на Ставрополье температура воздуха днем будет подниматься до +20 градусов, а со вторника, 12 апреля, вновь похолодает до +13 градусов.