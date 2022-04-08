Москва, 8 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Удовлетворена апелляция Федерации санного спорта России (ФССР) на отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Об этом 8 апреля сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

Санный спорт

По её словам, такое решение принял арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL).

«Мы были в длительной переписке с международной федерацией, и вчера арбитражный суд полностью удовлетворил все наши требования», — приводит слова Гарт ТАСС.

Она добавила, что 6 апреля прошло заседание арбитражного суда FIL, на котором присутствовали представители исполкома FIL, три арбитра, а также исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин вместе с адвокатами.

В результате российские спортсмены допускаются к участию в соревнованиях. Также восстановлены в правах представители ФССР в комиссиях FIL, спортивные функционеры и официальные лица. Кроме того, отменён запрет на проведение Россией мероприятий, проводимых под эгидой FIL.

Напомним, 2 марта исполком FIL временно отстранил российских спортсменов от международных соревнований, запретил проведение международных турниров в России, а российским представителям запретили деятельность в составе рабочих групп FIL.