Пекин, 8 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, у которой выявили коронавирус, следует не отложить, а вовсе отменить визит на Тайвань. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 8 апреля на брифинге.

Fmprc. gov. cn Чжао Лицзянь

Он напомнил, что официальный Пекин чётко выразил свою позицию относительно визита Пелоси на Тайвань — Соединённым Штатам сделано строгое представление. Чжао Лицзянь выразил сочувствие в связи с выявлением у Пелоси COVID-19 и пожелал скорейшего выздоровления.

«Что ей следует сделать, так это не отложить визит на Тайвань, а немедленно его отменить», — сказал китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1997 года спикер палаты представителей США не посещал Тайвань, и ожидавшийся визит Пелоси мог стать первым за этот период. О выявлении у Пелоси коронавирусной инфекции заявил представитель администрации спикера Дрю Хэммилл.

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