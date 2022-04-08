Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Сезон регулярной разводки мостов в Санкт-Петербурге стартует в ночь с субботы на воскресенье, с 9 на 10 апреля. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Разведение Дворцового моста Юлия Карнаева © ИА REGNUM

До этого в Петербурге все разводные мосты проверили в ходе порядка 50 технологических разводок. По их итогам установили, что всё готово к началу нового навигационного сезона. Для восстановления работоспособности работники СПб ГБУ «Мостотрест» привели в порядок механизмы, там, где была необходимость, заменили изношенные детали.

«Известные на весь мир петербургские разводные мосты — не только достопримечательность города и магнит для туристов, но и ключ к важнейшим транспортным артериям. Под ними проходят суда, следующие по Волго-Балтийскому водному пути. Обеспечение технической исправности и надежной работы мостов — стратегическая задача», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

За 2021 год в Северной столице мосты развели 2177 раз. По Неве прошли 2952 судов.

Отметим, что график разводок остался прежним. Актуальное расписание можно всегда узнать в мобильном приложении «Мосты Петербурга», а также на сайте компании.

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