Рас-эль-Айн, , 12:14 — REGNUM Конкурирующие группировки сирийских боевиков вступили в конфликт друг с другом в городе Рас-аль-Айн на севере Сирии. Об этом 8 апреля сообщает SANA.

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По данным журналистов, боевые действия начались между двумя группировками, получающими военную поддержку со стороны Турции. Обе стороны активно применяют стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты.

Отмечается, что столкновения привели к потерям с обеих сторон, а также к жертвам среди мирного населения. Десятки местных жителей пытаются покинуть город, однако не могут этого сделать из-за непрекращающихся боевых действий.