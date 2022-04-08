Рас-эль-Айн, Сирия, 8 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Конкурирующие группировки сирийских боевиков вступили в конфликт друг с другом в городе Рас-аль-Айн на севере Сирии. Об этом 8 апреля сообщает SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, боевые действия начались между двумя группировками, получающими военную поддержку со стороны Турции. Обе стороны активно применяют стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты.

Отмечается, что столкновения привели к потерям с обеих сторон, а также к жертвам среди мирного населения. Десятки местных жителей пытаются покинуть город, однако не могут этого сделать из-за непрекращающихся боевых действий.