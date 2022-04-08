Элиста, 8 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Калмыкии с начала специальной военной операции России на Украине пятеро местных жителей привлечены к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России 8 апреля.

Штраф

Так, в Элисте полицейские задержали 28-летнюю женщину с агитационным материалом, содержание которого дискредитировало Российскую армию. Суд изучил материалы административного дела и оштрафовал горожанку на 30 тыс. рублей.

Ещё четверо жителей Калмыкии разместили в социальных сетях контент, дискредитирующий Вооруженные силы России. Судом всем правонарушителям назначено наказание в виде административных штрафов в размере от 30 до 35 тыс. рублей каждому. Трое из них привлечены к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ дважды.