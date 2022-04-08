Москва, , 12:08 — REGNUM Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин направил приветствие по случаю открытия Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2022». Старт акции дан в Великом Новгороде, сообщается на сайте Кремля.

«Вахта памяти» Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что представители «Поискового движения России» на протяжении многих лет занимаются исключительно важным, благородным делом, чтобы установить имена павших защитников Отчизны и рассказать потомкам о подвиге их дедов и отцов.

«Это мощная, авторитетная общественная организация, объединяющая десятки тысяч неравнодушных людей, искренне любящих Родину и сберегающим память о ратных страницах истории Отечества и его героях», — отметил Путин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году в России акция «Вахта памяти» стартовала в Южно-Сахалинске.

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