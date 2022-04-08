Оренбург, 8 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Небольшую семейную мастерскую по производству сыродавленных масел открыли в Оренбурге супруги Алексей и Ирина Юдины. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mareefe Масло

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Семья закупает сырье для производства (кунжут, лен, черный тмин, подсолнечник, кедр и стружка кокоса) в основном в России и намерена сертифицировать свою продукцию для того, чтобы реализовывать масло в магазинах Оренбургской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семья Дятловых из Ельца развивает производство клубники в Липецкой области, которой обеспечивает рестораторов и кондитеров региона.