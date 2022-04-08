Богота, , 12:45 — REGNUM Десятки дорог в горных регионах Колумбии были разрушены на этой неделе из-за сильных ливней, подмывающих склоны и провоцирующих оползни. Об этом 7 апреля сообщает новостное агентство El Colombiano.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сезон дождей в Колумбии ежегодно приводит к катастрофам в транспортной сфере, в этом году ливни уничтожили девять важных коридоров, 37 муниципалитетов рискуют быть оторванными от большой земли из-за красного уровня угрозы. Правительство уже выделило 169 миллионов долларов для ликвидации последствий стихии.

Кроме того, сообщается о погибших. Десять шахтёров погибли и ещё восемь пропали без вести из-за схода оползня на шахтёрский поселок в Антиокии.

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