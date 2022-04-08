Донецк, , 12:07 — REGNUM Более 70 человек убитыми потеряли Вооружённые силы Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшие сутки. Об этом заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил 8 апреля.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он также рассказал, что 11 военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону республики.

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 73 украинских националиста», — сказал Басурин.

По его словам, силы ДНР уничтожили 11 огневых точек ВСУ, включая три миномётных расчета, два бронированных автомобиля и одну боевую машину пехоты. Кроме того, захвачены две реактивных системы залпового огня «Град».

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