Москва, 8 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов высказал новый аргумент в пользу отмены единого государственного экзамена — дефицит офисной бумаги, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, а в след за этим осложнит поступление выпускников в вузы. Чтобы снизить «градус напряжённости», предлагаю в этом году сделать ЕГЭ добровольным, а вступительную кампанию провести на основе результатов обычных экзаменов», — отметил Миронов.

Неутешительная информация приходит из разных регионов, указал парламентарий.

«Ситуация с нехваткой бумаги в образовательных учреждениях продолжает усугубляться, и это действительно ставит под сомнение проведение ЕГЭ. Закупать по нынешним баснословным ценам, которые достигают 1800 рублей за пачку в 500 листов, региональные минобры и муниципальные отделы образования не могут. Каких-либо вариантов для выхода из этой сложной и щепетильной ситуации чиновники пока не придумали. Да и вряд ли придумают», — констатировал Миронов.

Депутат предвидит, что чиновники начнут требовать с учителей бумагу.

«Уже предвижу: особо ушлые чиновники начнут «напрягать» учителей и требовать, чтобы они приобретали бумагу за свои деньги, но делать этого я им не советую. В конечном итоге такая «самодеятельность» обернётся большим скандалом», — предупреждает он.