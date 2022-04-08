Рязанская область, 8 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Дополнительные средства на строительство нового корпуса учреждения соцобслуживания в Елатьме получит Рязанская область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Из резервного фонда правительства России выделяется 54,8 млн рублей. Это позволит продолжить возведение интерната, несмотря на рост цен на стройматериалы. В новом корпусе на 150 мест разместят пожилых людей и инвалидов, которым необходим круглосуточный уход.

Всего на реализацию проекта выделяют около 290 млн рублей.