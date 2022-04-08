Париж, , 12:02 — REGNUM Крупные потребители газа во Франции будут вынуждены сократить потребление природного газа в случае возможного прекращения поставок из России будущей зимой, сообщает Le Parisien.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно постановлению, опубликованному 8 апреля в правительственном вестнике Французской Республике, крупных потребителей газа потребуют сократить потребление природного газа.

Эта «крайняя мера» может коснутся только самых крупных потребителей газа, которые расходуют более 5 ГВт·ч в год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ФранцииЭммануэль Макрон, говоря о специальной военной операции России на Украине, не ожидает никаких"дипломатических уступок с российской стороны в ближайшие недели».

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