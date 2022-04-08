Москва, , 12:02 — REGNUM Ключевую ставку Банка России можно не понижать, так как финансовая стабилизация позволит крупнейшим банкам с государственным участием и дальше снижать ставки по вкладам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал инициативу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова о том, что ради поддержки бизнеса ключевую ставку регулятора стоило бы уменьшить.

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«В принципе можно и не понижать ключевую ставку, поскольку она во многом является индикативной (рекомендованной, но не обязательной – прим. ИА REGNUM), — сказал Ануреев. — Финансовая стабилизация позволит крупнейшим банкам с государственным участием и дальше снижать ставки по вкладам в рамках директив правительства как собственника этих банков, а за действиями госбанков потянутся и другие банки. Ставки по неприоритетным кредитам, особенно на покупку импортных товаров или по торговле в целом, можно оставить на высоком уровне, используя в качестве референсного значения высокую ключевую ставку. Увеличенная таким образом кредитная маржа банков может быть источником субсидирования ставок по кредитам приоритетным отраслям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что ключевая ставка Банка России может быть понижена уже в конце апреля 2022 года.

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