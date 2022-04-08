Елец, Липецкая область, , 12:02 — REGNUM Семья Дятловых из Ельца развивает производство клубники в Липецкой области, которой обеспечивает рестораторов и кондитеров региона. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Клубника Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Фермеры смогли реализовать свой проект с помощью выигранного ими в 2020 году гранта в рамках региональной программы «Агростартап», и в их теплицах в настоящее время растет свыше 4 тысяч кустов клубники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Фермерское хозяйство Виталия Чуева в Калининградской области увеличит производство сыра на фоне антироссийских санкций.