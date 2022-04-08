Чебоксары, 8 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Чувашии предстоящее потепление сменится похолоданием и дождями, после чего ожидается до +20 градусов тепла. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отражения весны

По его словам, метеорологическая зима завершилась 5 апреля. 6 — 7 апреля в Чебоксарах средняя температура была на уровне нулевой отметки. В ближайшие дни приход южной воздушной массы обеспечит «нулевую» температуру ночью.

8 — 9 апреля днём температура в Чебоксарах будет подниматься до +10 градусов, 10 апреля в целом по Чувашии ожидается +13…+18 градусов тепла. В эти дни стихнет ветер, благодаря чему ощущаемая температура будет выше.

14 апреля в Чувашии прогнозируются дожди, вслед за которыми поступать северная воздушная масса. 15 — 16 апреля сохранится вероятность небольших осадков, преимущественно в виде дождя, при этом похолодает до +4…+9 градусов, а в ночь на 17 апреля вероятны заморозки.

По предварительным прогнозам, новая порция тепла ожидается в начале третьей декады апреля. По расчётам, температура превысит 20-градусную отметку.