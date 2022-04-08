Уфа, , 12:10 — REGNUM Проверку по факту управления школьным автобусом с детьми водителем, находившимся в нетрезвом состоянии, проводят в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Школьный автобус Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Сообщается, что 6 апреля в селе Месягутово сотрудники ГИБДД остановили школьный автобус, который подвозил школьников к учебному учреждению. В автотранспортном средстве ехал 21 школьник и педагог.

«При проверке 49-летнего водителя было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, после чего мужчина был отстранен от управления транспортным средством и привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.