Кабул, , 12:00 — REGNUM Первый заместитель премьер-министра и председатель экономической комиссии правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Барадар поручил министерству иностранных дел Афганистана установить для Катара крайний срок по заключению контракта на управление аэропортом Кабула. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Аэропорт Кабула (сс) Carl Montgomery

Читайте также: Катар заявил о договорённостях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Турцией по аэропорту Кабула

Кроме того, на заседании 7 апреля Барадар поручил министерствам иностранных дел, внутренних дел и торговли, а также главному управлению разведки предоставить экстренные визы и другие преференции иностранным инвесторам, прибывающим в аэропорт Кабула.

Необходимо отметить, что после вывода иностранных войск из страны управление кабульским аэропортом было передано Турции и Катару, но официального соглашения по этому поводу пока не подписано.