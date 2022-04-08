Катару очертят сроки по контракту на управление аэропортом Кабула
Кабул, 8 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Первый заместитель премьер-министра и председатель экономической комиссии правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Барадар поручил министерству иностранных дел Афганистана установить для Катара крайний срок по заключению контракта на управление аэропортом Кабула. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Кроме того, на заседании 7 апреля Барадар поручил министерствам иностранных дел, внутренних дел и торговли, а также главному управлению разведки предоставить экстренные визы и другие преференции иностранным инвесторам, прибывающим в аэропорт Кабула.
Необходимо отметить, что после вывода иностранных войск из страны управление кабульским аэропортом было передано Турции и Катару, но официального соглашения по этому поводу пока не подписано.