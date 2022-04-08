Рига, , 11:59 — REGNUM Всячески укрепляя и развивая национальную оборону, не надо упускать из виду вопрос безопасности мирного населения. Об этом в интервью латвийскому телеканалу TV3 заявила бывший президент страны Вайра Вике-Фрейберга.

Сотрудник закрывает дверь в тамбур-шлюз бомбоубежища Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

«Я думаю, что Латвии действительно нужно думать не только о возможностях военной обороны и ее улучшении, мне кажется, наша система гражданской обороны развита неадекватно», — считает экс-глава государства.

По ее словам, Латвии нужно начать очень серьезно думать о гражданской обороне, о подготовке каждого дома, каждой квартиры к тому, что им понадобитсяв кризисной ситуации: «Ведь могут произойти ненормальный затопления, ненормальная засуха, любой кризис — как на него может реагировать гражданская оборона».

Особое беспокойство Вике-Фрейберга вызвала практически никакая ситуация с бомбоубежищами для мирного населения.

«Если, как я понимаю, в настоящее время в Риге нет нормального бомбоубежища, то так продолжать нельзя. Надо начать что-то делать», — была категорична она.

Поэтому Вике-Фрейберга призвала власти страны подумать об увеличении вложений в гражданскую безопасность и серьезнее готовиться к возможным кризисам.