Ставрополь, 8 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Ставропольский край стал одним из семи субъектов России, которым правительство РФ выделило денежные средства для выплат прибывшим из Донбасса беженцам. Общая сумма поступлений составила 61,6 млн рублей, сообщили в правительстве России.

Пресс-служба администрации Липецкой области Беженцы с Украины

Всего из федерального бюджета на разовые выплаты по 10 тыс. рублей жителям Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик было выделено около 600 млн рублей. Наибольшую сумму получила Воронежская область — 118,8 млн рублей.

В Краснодарский край направили 103,7 млн рублей, в Крым — 88,9 млн рублей, в Белгородскую и Брянскую область 86,7 млн рублей и 80,9 млн рублей соответственно, в Курскую область 59,5 млн рублей.

Напомним, Ставропольский край готов принять более 2 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины. В регионе будут созданы 22 пункта временного размещения граждан. Ранее сообщалось о прибытии в край 300 беженцев из Донбасса.

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