Новосибирск, , 11:58 — REGNUM В Новосибирской области создан оперативный штаб по рассмотрению мер поддержки предприятий и организаций транспортной и дорожной отрасли. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Дорожное строительство

«Минтрансом Новосибирской области приказом создан оперативный штаб по рассмотрению мер поддержки предприятий и организаций транспортной и дорожной отрасли для обеспечения устойчивости экономики Новосибирской области в рамках компетенции министерства транспорта и дорожного хозяйства», — уточнили в минтрансе.

Предложения от предприятий и организаций уже принимаются.