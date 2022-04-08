Красноярск, , 11:57 — REGNUM Ещё девять пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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По информации оперштаба, за весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 10 645 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в регионе умерли шесть ковид-пациентов.

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