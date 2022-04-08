Гавана, , 12:21 — REGNUM Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявил 7 апреля, что экономика страны нуждается в современной и динамичной банковской системе. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Куба (сс) Pedro Szekely

Марреро призвал к привлечению научных и технических разработок для модернизации финансовой сферы, а также к повышению профессионализма к служащим. Политик обратил внимание на огромное число жалоб на недисциплинированность и халатное отношение к работе, характерное частным банкам Кубы.

Кроме того, банковской системе Кубы не хватает компьютеризации и автоматизации. Эти проблемы можно решить, наладив сотрудничество с университетами и техническими предприятия.

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