Рамалла , 8 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас осудил атаку террористов, жертвами которой стали как минимум двое граждан Израиля. Об этом 8 апреля сообщает информационное агентство Quds.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

По данным журналистов, Аббас выступил против эскалации конфликта между евреями и арабами, которая началась в священный для мусульман месяц Рамадан.

«Мы осуждаем убийство израильских гражданских лиц в результате атаки в центре Тель-Авива и подчеркиваем, что убийство палестинских и израильских гражданских лиц ведет только к дальнейшему ухудшению ситуации, особенно в священный месяц Рамадан и преддверии предстоящих христианских и еврейских праздников», — заявил Аббас.