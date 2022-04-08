Москва, , 11:56 — REGNUM Сегодня, 8 апреля, совет директоров Центрально Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 базовых пункта, до 17,00% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Банк России C-ib.ru

В сообщении ЦБ отмечается, что риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

Решение о снижении ключевой ставки ЦБ РФ вступит в силу с 11 апреля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.

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