Санкт-Петербург, , 01:33 — REGNUM Российский блогер Юрий Хованский получил доступ к интернету по решению суда, вследствие чего разместил публичную запись впервые за долгое время. Соответствующий пост появился на его странице во «ВКонтакте» вечером 7 апреля.

Юрий Хованский KirillSorokin

«Друзья! Случилось чудо — суд наконец-то разрешил мне пользоваться интернетом. Надеюсь, что вы меня ещё не забыли», — написал блогер. Также Хованский пообещал в ближайшее время порадовать поклонников «тюремными байками» и добавил, что «никогда в жизни не чувствовал себя таким свободным».

Ранее суд в Санкт-Петербурге снял с Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, два запрета. Так, блогеру разрешили пользоваться интернетом и выходить из дома в период с 18:00 до 10:00.

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