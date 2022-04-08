Томск, 8 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Томской области объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы на мокром снегу

Согласно прогнозам синоптиков, 9 апреля по области ожидаются сильные осадки, ночью преимущественно в виде снега, днём в отдельных районах с дождем. Возможны отложения мокрого снега и гололедица. Порывисты ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

Спасатели в связи с этим предупредили о возможных происшествиях и авариях на объектах ЖКХ и энергетики, падении слабозакрепленных конструкций, увеличения числа ДТП.

«Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам», — отметили в ведомстве.