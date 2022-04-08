Калининград, , 11:56 — REGNUM Фермерское хозяйство Виталия Чуева в Калининградской области увеличит производство сыра на фоне антироссийских санкций. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM

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В данный момент на сыроварне фермера «Шаакен Дорф» закончен монтаж нового оборудования и начинаются пуско-наладочные работы, что позволит в семь раз увеличить объем выпускаемой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что агрофирма из Углича «Авангард» запустила производство козьего молока в Ярославской области.