Сальский район, Ростовская область, 8 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате ДТП пострадал девятилетний мальчик. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 8 апреля.

ДТП

Авария случилась примерно в 8:30 мск на девятом километре подъездной дороги от трассы Котельниково — Песчанокопское к селу Крученая Балка в Сальском районе. Водитель ВАЗ-2114, предположительно, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с ВАЗ-21 060. В результате аварии пострадал девятилетний пассажир ВАЗ-2114. Ребёнок госпитализирован.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.