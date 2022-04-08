Казань, 8 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») в отношении 33-летнего жителя Казани. Мужчину подозревают в организации опасного отдыха на воде, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Светлана Гузеева Теплоход с туристами идёт по Волге

«Обвиняемый днем 22 июля 2021 года на пассажирском судне «Трио» проект №544, оказал услугу по перевозке 44 пассажиров с причала ООО «Яхт Клуба Аракчино» до 1304 километра реки Волга, с пересечением судового хода. Во время поездки теплоход «Трио» прекратил самостоятельное движение ввиду возникшей технической неисправности и выхода из строя двигателя, приведшее к задымлению судна и необходимости его буксировки к причалу», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что эксплуатация данного теплохода с многочисленными нарушениями могла привести к затоплению судна и другим более тяжким последствиям.

После проведения ряда экспертиз уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИА REGNUM напоминает, в августе 2021 года сотрудники управления на транспорте МВД России по ПФО на 1208 км реки Волга выявили мужчину, осуществлявшего перевозку пяти пассажиров на непригодном для эксплуатации маломерном судне «Амур-М» с имеющимися конструктивными изменениями корпуса судна, в нарушении технологии и правил осуществления судоходства.

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