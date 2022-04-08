Москва, 8 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Ключевая ставка в России будет снижена с 20% до 17% с 11 апреля, передаёт 8 апреля пресс-служба Банка России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала», — сообщили в пресс-службе.

При этом регулятор фиксирует устойчивый приток средств на срочные депозиты.

По оценке Банка России, годовая инфляция всё равно продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на «существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля».