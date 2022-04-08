Уфа, , 11:54 — REGNUM Детей, страдающих редкими заболеваниями, обеспечили лекарствами только после вмешательства прокуратуры в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Лекарства и деньги Images Money

Сообщается, что после ненадлежащего обеспечения министерством здравоохранения Башкирии ребенка-инвалида жизненно необходимым препаратом сотрудники прокуратуры внесли в адрес заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра здравоохранения региона представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

В результате ведомство изыскало 115 млн рублей и провело закупку лекарственных препаратов: пациент обеспечен лекарствами в необходимом объеме.

Также сообщается, что сотрудники прокуратуры г. Стерлитамака через суд восстановили права ребенка-инвалида на получение незарегистрированного в России лекарства «Эксондис 51».

Вмешательство прокуроры потребовалось и для защиты интересов ребенка-инвалида с диагнозом «муковисцидоз», который проживает в Кушнаренковском районе. Ребенок обеспечивался лекарственным препаратом с перебоями. Прокуроры направили в Кировский районный суд г. Уфы исковое заявление в его интересах.

Отмечается, что обеспечение жителей лекарствами находится на контроле органов прокуратуры.