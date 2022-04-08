Углич, Ярославская область, , 11:51 — REGNUM Агрофирма из Углича «Авангард» запустила производство козьего молока в Ярославской области. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коза

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В хозяйстве разводят тоггенбурскую породу коз, у молока которых повышенная жирность — 6,1%, что позволяет использовать его для производства сыров и кисломолочных продуктов.

Также агромира планирует в 2023 году увеличить поголовье коз, которое в настоящее время составляет 200 голов, до 350 голов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гранты и годовой запас органических удобрений получили лучшие выпускники «Школы фермера» в Свердловской области.