Москва, 8 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Об угрозе взрыва на борту пассажирского самолёта Белград — Москва сообщили неизвестные. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Отмечается, что сообщение об угрозе взрыва на борту самолёта Airbus авиакомпании AirSerbia, который следовал рейсом Белград — Москва, пришло по электронной почте.

Самолёт в настоящее время заходит на посадку в аэропорту Шереметьево.