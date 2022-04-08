Екатеринбург, 8 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 8 марта стартовала онлайн-регистрация на «Майскую прогулку». Мероприятие пройдёт 15 мая. Об этом пишут СМИ.

Александр Куликов ИА REGNUM Прогулка

По данным E1.ru, для участников пешей прогулки подготовили три маршрута — 17, 33 и 50 километров. Горожане смогут пройти по территории парка имени Лесоводов России, Шарташского, Санаторного и Карасье-Озёрского лесопарков. Отмечается, что каждый из участников получит значок о прохождении маршрута. Кроме того, организаторы подготовили нововведение — возможность оплатить организационный взнос для детей по специальной цене. Это позволит привлечь еще больше детей на «Майскую прогулку», надеятся организаторы.

Напомним, «Майская прогулка» проводится в Екатеринбурге каждое третье воскресенье мая. Первая пешая прогулка была организована в столице Урала в 1984 году.