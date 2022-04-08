Луганск, , 12:01 — REGNUM Школа в городе Рубежном в Луганской Народной Республике подверглась обстрелу со стороны украинских войск. В этот момент люди получали в школе гуманитарную помощь, сообщает 8 апреля РИА Новости.

Последствия обстрела Dan-news.info

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Очевидцы рассказали, что ВСУ обстреляли школу на днях. По словам офицера пресс-службы Народной милиции республики Александра Мазейкина, артиллерийским снарядом убило трёх человек, которые возвращались домой после получения в местной школе гуманитарной помощи. Похоронить их соседи смогли только через несколько дней, когда утихли обстрелы.

«Обстрелы города каждый день, день и ночь. Работает артиллерия, минометы, погибают мирные жители», — сказал Мазейкин.

Военнослужащий ЛНР с позывным «Епископ» добавил, что в тот день погибли и другие люди, которые шли в школу, чтобы получить продуктовые наборы. Огонь, по его словам, целенаправленно вели по школе.

«Потому, что залетало за неё, по обеим сторонам, и как раз недолет был, убило четверых мирных жителей», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция по освобождению Донбасса идёт по плану, населённых пункты Попасная и Рубежное зачищают от украинских силовиков.

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